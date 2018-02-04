Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CNN Türk'te katıldığı programda Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son durum hakkında bilgi verirken, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir." dedi.

"MÜNBİÇ'TEN ÇIKMAZLARSA..."

Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bozdağ "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir. Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz." şeklinde konuştu.

Bekir Bozdağ: YPG üniformalı ABD askerleri hedeftir