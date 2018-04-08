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Bekir Bozdağ: Yunan askerler takas konusu değildir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerler takas konusu değildir."

AA | 08.04.2018 - 11:27..
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerin takas konusu olmadığını söyledi.

Bekir Bozdağ: Yunan askerler takas konusu değildir VİDEO

"KILIÇDAROĞLU YALAN SÖYLEMEKTE SON VİTES YOLA DEVAM EDİYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile ilgili, Bozdağ, "Maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı bu yollar da duble yollar da kaldırmaz, otoban da kaldırmaz, Türk milleti hiç kaldırmaz." ifadelerini kullandı.

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