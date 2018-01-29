Bekir Bozdağ Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığınca Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmadan satır başları:

"Zeytin Dalı Harekatı bizim için tercih değil, zorunluluktur.

Terör koridoru oluşturmak Türkiye ve Suriye'ye karşı açık düşmanlıktır.

Harekatın hedefi bölgeyi terörden arındırmaktır, başka bir hedefi yoktur. Harekat nihai hedef gerçekleşene kadar devam edecektir.

"YÜZ BİNLERCE İNSAN ÖLÜRKEN NEREDEYDİNİZ"

Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir.

TSK'nın sivillere zarar vermesi mümkün değil, kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir.

Bugün sivillerin hayatı hakkında hiçbir endişesi olmayanlar şimdi Türkiye'ye ders vermeye kalkıyorlar. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da yüzbinlerce insan ölürken neredeydiniz beyefendiler?

3,5 milyon Suriyeliye kapımızı açtık. 30 milyar dolardan fazla para harcadı.Türkiye'yi hiç kimse suçlayamaz, siviller için gösterilen hassasiyet yine sürdürülecek. Kim sivillere zarar vermek isterse Türkiye karşısında olacaktır, kimsenin endişesi olmasın.

"BÖLGEYE HUZUR GELENE KADAR DEVAM EDECEK"

Zeytin Dalı Harekatı süreli olsun diyenlere, kapsamı Afrin bölgesi sınırları içindeki teröristlerdir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede huzur oluncaya kadar devam edecek. Buna bir süre tayin etmemiz mümkün değildir.

Harekatın kısa sürede bitmesini isteyenlerden bizim de isteğimiz var, teröristlere verdiğiniz silahları toplayın.

Türkiye, işgalci değildir, bölgede kalıcı hiç değildir. Bölge huzura kavuştuktan sonra, güven ortamı sağlandıktan sonra, bölgenin yönetimi teröristlerden alındıktan sonra gerçek sahiplerine bırakılacaktır."