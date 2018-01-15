Bekir Bozdağ'dan ABD'nin YPG ordusu kararına tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ABD'nin YPG ordusu kurmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"DOSTLUĞA DA MÜTTEFİKLİĞE DE SIĞMAZ"

"ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG’ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da, müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz.

ABD'nin sözde terör ordusu kurması ateşle oynamaktır. Türkiye gerekli adımları atmaktan çekinmeyecektir."