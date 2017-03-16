Bekir Bozdağ'dan Alman Bakan'a mektup

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a mektup yazarak, Türk-Alman dostluğu konusunda kaygılarını dile getirmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Alman Bakan Maas'a gönderdiği mektupla yanıt verdi:

"TÜRK YARGISI HİÇBİR MAKAM VE MERCİDEN EMİR ALMAZ"

"Türk yargısı hiçbir makam ve merciden emir almaz. Hiçbir hukuk devleti teröristlerin sığınağı olamaz. Türkiye kendisine zor günde destek verenleri unutmayacak.

"TOPLANTININ İPTALİ SONRASI SİZİNLE GÖRÜŞMEM BEKLENEMEZDİ"

Toplantının iptali sonrası sizinle görüşmem beklenemezdi"

