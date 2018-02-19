Çocuklara cinsel saldırıyla ilgili komisyon oluşturuldu

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

ÇOCUKLARA CİNSEL SALDIRILAR

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Çocuklara yönelik cinsel saldırılarla ilgili hükümetimiz bünyesinde 6 bakandan oluşan bir komisyon oluşturuldu. Çocuklarımızın her biri bize emanet biz ülkemizi onlara emanet edeceğiz her türlü saldırıya karşı çocuklarımızı korumak vazifemizdir." dedi.

Bekir Bozdağ: Çocuklarımızı korumak vazifemizdir VİDEO

AFRİN HAREKATI

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Zeytin Dalı harekatı başladığı gün nasıl bir hedefle başladıyla aynı hedef doğrulştusunda başarılı şekilde devam etmektedir. 1651 terörist etkisiz hale getirildi.

"REJİMİN AFRİN'E GİRECEĞİ İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Suriye Resmi Haber Ajansı Suriye rejimine dair bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair haber geçtiyse de bu resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır.

TÜRKİYE-RUSYA-İRAN İLİŞKİSİ

Türkiye'de bir üçlü zirve yapılması söz konusu. Bütün bu gelişmeler konuşulacak. İran ve Rusya'nın bazı konulara bakış farklılığı olsa dahi iş birliğini sürdürüyor. Türkiye'nin kararlılığı nettir. Bölge terör örgütünden arındırılıncaya kadar, sınır boylarında yaşayan vatandaşlarımzı ve ülkemiz tehdit altından kurtarılana kadar harekat devam edecektir.



TERÖR ÖRGÜTÜ İSİM DEĞİŞTİREREK VASFINDAN KURULAMAZ

PKK bir terör örgütüdür. Hem ABD hem de NATO bakımından böyledir. Terör örgütleri isim değiştirerek terör örgütü vasfından kurtulamaz. PKK terör örgütü yaptığı eylemlerle terör örgütü olduğunu dünyaya göstermiştir.