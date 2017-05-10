Bekir Bozdağ'dan Emre Uslu'ya sert sözler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Denizli'de trafik kazasında şoförüyle birlikte yaşamını yitiren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

BAKAN'DAN SERT İFADELER

Bakan Bozdağ, "Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper, görevine giderken kazada ölmüştür; Allah indinde şehittir. Şehitler,ölmez, diridir, cennetliktir. Kimin cennete cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez; kimin cennete veya cehenneme gideceğine sadece Allah karar verir." dedi.

FETÖ sanığı Emre Uslu bugün kamyon kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve ailesi için şu skandal ifadeleri kullandı.