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Bekir Bozdağ'dan Emre Uslu'ya sert sözler

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ'cü Emre Uslu'nun küstah açıklamalarına sert sözlerle cevap verdi.

10.05.2017 - 20:42
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Denizli'de trafik kazasında şoförüyle birlikte yaşamını yitiren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

BAKAN'DAN SERT İFADELER

Bakan Bozdağ, "Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper, görevine giderken kazada ölmüştür; Allah indinde şehittir. Şehitler,ölmez, diridir, cennetliktir. Kimin cennete cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez; kimin cennete veya cehenneme gideceğine sadece Allah karar verir." dedi.

Bekir Bozdağ'dan Emre Uslu'ya sert sözler

FETÖ sanığı Emre Uslu bugün kamyon kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve ailesi için şu skandal ifadeleri kullandı.

Bekir Bozdağ'dan Emre Uslu'ya sert sözler

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