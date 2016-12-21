Bekir Bozdağ: Karlov suikasti bir terör eylemidir

Bekir Bozdağ, Rusya'nın Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili, "Türk polisinin sanki bu suikasti gerçekleştirmiş gibi takdim edilmesi, büyük bir saygısızlık ve iftiradır." dedi.

BÜTÜN BOYUTLARIYLA ORTAYA ÇIKACAK

Bozdağ, Andrey Karlov'a dönük saldırıya ilişkin adli ve idari tahkikatın devam ettiğine işaret ederek, "Eminim ki bu tahkikat sonucunda saldırganın bütün bağlantıları bütün boyutlarıyla ortaya çıkacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi, endişesi olmasın." ifadesini kullandı.

TÜRK - RUS DOSTLUĞUNA ATILMIŞ BİR KURŞUN

"Bu kurşun Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilere atılmış bir kurşundur. Bölgemizdeki normalleşmeye atılmış bir kurşundur. Büyük bir provokasyondur." diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

SUİKASTİ TÜRK POLİSİ YAPMIŞ GİBİ TAKDİM EDİLMESİ İFTİRADIR

Bu olay nedeniyle Türk polisinin sanki bu suikasti gerçekleştirmiş gibi takdim edilmesi, büyük bir saygısızlık ve iftiradır. Her grubun içerisinde yanlış yapan birisi olabilir. Bu kişi görevi itibariyle polis olabilir ama Türk polis teşkilatı, Türkiye devleti adına bu işi yapmadığı gün gibi ortadadır.

BU BİR TERÖR SALDIRISIDIR

Bu, bir terör saldırısıdır, bu çok nettir. Bunun arkasındaki bağlantılar da ortaya çıkacaktır. Polis kıyafeti giymiş olması, polis ünvanı taşımış olması bu saldırının niteliğini, bu saldırının arkasındaki kirli ve karanlık bağlantıları asla örtmez. Buradan haraketle, Türkiye'yi ve polis teşkilatının içerisinde vazifelerini büyük bir özveriyle yapan polisleri suçlamayı haksızlık olarak görüyoruz ve bunu tamamen reddediyoruz. Bunun arkası da önü de mutlaka aydınlatılacak ve Türkiye kamuoyu da bunu bilecektir."