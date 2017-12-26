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Bekir Bozdağ'dan KHK açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, isim vermeden Abdullah Gül'ün KHK'larla ilgili eleştirilerine tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 15:38..
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Bekir Bozdağ'dan KHK açıklaması

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Abdullah Gül, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı direnenleri kapsayan ve yargılanmalarını engelleyen KHK için "Yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık kaygı verici." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, son yayınlanan KHK'yı eleştiren Abdullah Gül'e üstü kapalı bir şekilde "Bu düzenleme kesinlikle muğlak değil nettir ve açıktır. Yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yoktur." sözleriyle yanıt verdi.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Bu okuduğunu anlamama veya anlama zorluğu olarak değerlendirmezsek kötü niyetli bir yorumdur. Darbe teşebbüsü ya da devamı niteliğindeki eylemlerden bahsediliyor. Devamı niteliğindeki eylemler de terör eylemleri olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. Kim ki sonrasını kapsıyor diye yorumluyorsa maddeleri doğru dürüst okumamıştır.

"TÜRKİYE'DE BUNDAN SONRA KİMSE DARBE YAPAMAZ"

Okuduğumu iyi anladım diyorsa art niyetli yorum yapıyordur. CHP'nin yorumları art niyetli yorumlar. Darbenin bastırılmasından sonraki süreci kapsamıyor. Bu madde geleceği düzenlemiyor. Bundan sonraki olayları düzenlemiyor. Geçmişe dönük hukuka uygunluk düzenlemesidir. Devlet çete kuruyor demek ne demek, bu devlete hakarettir. Bunu söyleyenler darbe karşısında sokağa çıkanlara ne demek istiyorlar? Türkiye'de bundan sonra kimse darbe yapamaz. Bir darbe teşebbüsü olduğunda bu millet dersini verecektir.

"BU METİNDE MUĞLAKLIK YOK"

Eleştirenler vatandaşı korkutuyor. Büyük bir kötü niyetli yorumla karşı karşıyayız. Bu metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılmayan hiçbir şey yok. Metinde bir eksiklik olur, giderirsiniz. Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık yoktur. Güneş gibi ortada her şey. 668 sayılı KHK'daki fıkrayla birlikte değerlendirildiğinde yapılan yorumların art niyetli ve çarpıtma olduğu görülecektir. Bu düzenleme kesinlikle muğlak değil nettir ve açıktır. Yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yoktur.

"ÖRTÜLÜ AF DEMEK ŞEHİTLERİMİZE HAKARETTİR"

Örtülü af demek şehitlerimize hakarettir. 15 Temmuz kahramanları bir suç işlemediler. 15 Temmuz kahramanlarını suçlu kabul ediyorsa CHP bunu açıklamalı. Ortada bir suç mu var. Olmayan bir suçun affı olmaz. Buna af diyenler darbenin başarısızlığına üzülenlendir.

696 sayılı KHK'da "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü yer almıştı. Gelen yoğun tepkilere yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlemenin sadece 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahını kapsadığını söylemişti."

Bekir Bozdağ'dan KHK açıklaması

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