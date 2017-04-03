Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun Adil Öksüz iddialarına yanıt

Bozdağ, TGRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimine yönelik "kontrollü darbe" ifadesinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, bunun büyük bir iftira olduğunu söyledi.

BU İFTİRA FETÖ'NÜN İFTİRASI

Söz konusu iftiranın, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılmasının ardından yapılan ilk açıklama olduğuna işaret eden Bozdağ, bugüne kadar FETÖ'nün açıklamasının altının değişik çevrelerce doldurulmaya çalışıldığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün "Hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün "MİT ajanı" olduğuna yönelik iddialarını da hatırlatan Bozdağ, o açıklamadan sonra da Kılıçdaroğlu'na elindeki bilgi ve belgeleri açıklaması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

"SİZE ABD'DEN GELEN MAİLİ AÇIKLAYIN"

Bozdağ, "Adil Öksüz'ün 'MİT ajanı' olduğuna ilişkin iftiraları dile getiren bir mail geliyor. Bu mail, Kılıçdaroğlu'na nereden geldi? Sayın Kılıçdaroğlu size Adil Öksüz ile ilgili adresi de söylüyorum, Amerika'dan bir mail geldi mi, gelmedi mi? Partisinden bir vekile bir mail geldi mi, gelmedi mi? Peki siz gelen bu maille ilgili ne yaptınız? Bu açıklamaları bu mail üzerine mi yaptınız? Bu maili gönderenleri tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Aranızdaki bağ, irtibat nedir? Bunu bir açıklarsanız Türkiye kamuoyu bunu sizden çok rahat bir şekilde öğrenmiş olur." ifadelerini kullandı.