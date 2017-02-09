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Bekir Bozdağ'dan referandum tarihi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum tarihi olarak 16 Nisan'ı işaret etti.

09.02.2017 - 10:30
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuk olduğu TRT Haber'de gündeme yönelik açıklamarda bulundu.

REFERANDUM TARİHİ 16 NİSAN GÖRÜLÜYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor" dedi.

Bozdağ'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Kirli bir kampanya yürütülüyor, biz halkımıza bu konuyu doğru bir şekilde anlatacağız. 'Hayır' kampanyasını yürütenler AK Parti'nin içine yönelik de hesap yapıyor.

MHP'liler (Genel Başkan Devlet) Bahçeli'nin etrafında kenetlenerek gerekli cevabı verdiler. Bu değişiklik paketi Türkiye'nin sıçrama yapması için oldukça önemlidir.

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