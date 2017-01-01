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Bekir Bozdağ'dan 'sosyal medya' açıklaması

Bozdağ, Twitter hesabında, terör saldırılarının ardından yapılan yorum ve paylaşımlara dikkati çekerek uyarılarda bulundu.

Ajanslar | 01.01.2017 - 23:02
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Bekir Bozdağ'dan 'sosyal medya' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemlerinin suç olduğunu vurgulayarak, cumhuriyet savcılarının görevinin suçları soruşturmak ve deliller suçun işlendiğine dair yeterli şüphe doğurduğu takdirde kamu davası açmak olduğunu belirtti.

BOZDAĞ'IN AÇIKLAMALARI

Bozdağ, Twitter hesabında, terör saldırılarının ardından yapılan yorum ve paylaşımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:  "Terör örgütü kurma/yönetme, terör örgütü üyeliği, terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütü adına suç işleme, suçu ve suçluyu övme, terörün ve terör örgütünün propagandasını yapma, suç işlemeye ve kanunlara uymamaya tahrik, halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hukukumuza göre suçtur ve cezai müeyyidesi vardır. Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları, yorumları, söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla... Terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur. Cumhuriyet savcılarının görevi, suçları soruşturmak, deliller suçun işlendiğine dair yeterli şüphe doğurduğu takdirde kamu davası açmaktır."

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