Bekir Bozdağ'dan Trump'a Kudüs cevabı

Donald Trump'ın Kudüs hakkında aldığı kararı veto etmek için oy kullanacak ülkeri tehdit etmesine değinen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Tam egemen ve bağımsız hiç bir ülke baskısına boyun eğmeyecek" dedi.





"BAĞIMSIZ ÜLKELER BOYUN EĞMEZ"

Bozdağ mesajında, “BM Genel Kurulu’nda, Kudüs konusunda ABD aleyhine oy kullanacak ülkeleri kastederek gazetecilere, ‘Yüz milyonlarca dolar, hatta milyarlarca dolar alıyorlar ve bize karşı oy veriyorlar. Bu oyları izliyoruz, kaydedeceğiz’ açıklamasını yaptı.

Bu açıklamasıyla ABD Başkanı Trump, Kudüs konusunda ABD aleyhine oy veren ülkeleri tehdidi, kabul edilebilir bir durum değildir” ifadelerini kullandı.



ABD’nin, zorla ve tehditle egemen ülkelerin tamamını istediği gibi yönlendiremeyeceğini öğrenmesi gerektiğine vurgu yapan Bozdağ, tam egemen ve bağımsız hiç bir ülkenin, ABD Başkanının tehdidine ve baskısına boyun eğmeyeceğini kaydetti.





"TÜRKİYE BASKIYLA KARAR DEĞİŞTİRMEZ"

Türkiye'nin ilkeli ve haklı duruşunu koruyacağını belirten Bozdağ, "Filistin davasına ve Kudüs’ün statüsüne yarın vereceği oyla bir kez daha sahip çıkacaktır. Yarın BM Genel Kurul üyesi ülkeler, verecekleri oylarla; eşit tam egemen ve bağımsız bir devlet olduklarını, tehdit ve baskılara boyun eğmeyeceklerini, haklının güçlü olduğunu, güçlünün haklı olmadığını ve Kudüs’ün statüsüne sahip çıktıklarını, dünyaya ilan edeceklerdir. Türkiye’nin, Kudüs’ün tarihi statüsü ile uluslararası hukuk ve BM kararlarıyla belirlenmiş statüsüne sahip çıkmaya devam edeceği mesajını veren Bozdağ, Türk milleti ve Türkiye, tehdit veya baskılarla karar değiştirmez" şeklinde konuştu.