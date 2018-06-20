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Bekir Coşkun HDP'ye oy çağrısı yaptı

7 Haziran'da yapılan seçimleri hatırlatan Sözcü yazarı Coşkun, HDP'ye oy vererek AK Parti'nin durdurulmasını istedi.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 07:41..
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Bekir Coşkun HDP'ye oy çağrısı yaptı

bekir

24 Haziran'da yapılacak seçimlere sayılı günler kala terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye oy verme çağrıları yükselmeye başladı.

Sözcü Gazetesi'nin Ulusalcı yazarı Bekir Coşkun, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı terör örgütünün uzantılarına oy istedi.

"SELO'NUN SAZININ SAPI GİRSİN"

7 Haziran seçimlerinden önce de benzer bir çağrı yaptığını hatırlatan Coşkun, "Selo'nun sazının sapı girsin" diyenlerin bile olduğunu söyledi

"HDP'YE VERENLERE HAİN DEMEYİN"

Bu seçimleri cumhuriyetin son şansı olarak nitelendiren Bekir Coşkun, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayımıza, milletvekili seçiminde HDP'ye oy vereceğim” diyenlere kızmayın… Eğer sırf AKP'den kurtulmak için HDP'ye oy verenlere “hain” diyecekseniz… İkinci turda HDP'den oy beklerken de size “hain” derler…" diye yazdı.

HDP'yi destekleyen CHP'lilerin izlemesi gereken video haberi

Bekir Coşkun HDP'ye oy çağrısı yaptı

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