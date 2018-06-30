Bekir Coşkun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra partisinin genel merkezinde protesto edildi.

Muharrem İnce'nin genel başkanlık koltuğuna oturmasını isteyen partililer, disiplin kılıcının çekilmesiyle bastırıldı.

CHP Lideri'ne tepkiler dinmek bilmedi.

Sözcü Gazetesi yazarlarının hedefinde Kılıçdaroğlu var.

Yılmaz Özdil'in istifa çağrısından sonra Bekir Coşkun'dan konuyu köşesine taşıdı.

Her seçim, her yenilgiden sonra benzer bir yazıyı kaleme alan Bekir Coşkun, herkesin suçlu gösterildiğini bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'nun suçsuz gösterildiğini ifade etti.

"MUHARREM İNCE BİLE..."

Coşkun, yazısını şu ifadelerle bitirdi; "Muharrem İnce bile suçlu: CHP yüzde 22 oy almışken, yüzde 30 oy alınca Kemal Amca 'Yeterli oyu alamadı' dedi…

Tek suçsuz var: Kemal Kılıçdaroğlu…

"LÜTFEN ÇEK GİT ARTIK"

Hepimiz biliyoruz ki seçimde hile vardı… Sonuçta rejim değişti, parlamenter sistem gitti, kuvvetler ayrılığı kalktı, Atatürk cumhuriyeti bitti, hala bir şey olmamış gibi yapıyor… Lütfen çek git artık…"

Sözcü yazarı Bekir Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler haberi