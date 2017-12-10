taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8380
EURO
4,5179
ALTIN
154,06
PETR
63,3100

Bekir Coşkun'un kanseri yüzde 80 silindi

Emin Çölaşan, yakın arkadaşı Bekir Coşkun'un Akciğer Kanseri olduğunu ve gördüğü tedavi neticesinde kanserin yüzde 80 silindiğini söyledi.

Haber Merkezi | 10.12.2017 - 10:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
Bekir Coşkun'un kanseri yüzde 80 silindi

e

Emin Çölaşan bugünkü köşesinde yakın arkadaşı Bekir Coşkun'a akciğer kanseri teşhisi koyulduğunu ve uzun süredir tedavi gördüğünü yazdı.

"KEMOTERAPİ GÖRDÜ"

Çölaşan yazısında Coşkun tedavi sürecini şöyle anlattı: "2017 yılının ortalarında şiddetli ağrılar çekiyordu, uyuyamıyordu ve gitmediği doktor kalmamıştı. Teşhisin koyulmasının ardından zorlu tedavi süreci başladı. akciğer ameliyatı oldu, ameliyat sonrasında tedavi süreci, kemoterapi seansları başladı."

"KANSER YÜZDE 80 SİLİNDİ"

Coşkun'ın kemoterapi seanslarının sonunda bittiğini ve birkaç gün önce İstanbul'da genel bir taramadan geçtiğini yazan Emin Çölaşan, "Sonuç şöyleydi: Kanser yüzde 80 silindi. Yayılma yok... Ancak sol akciğerde inatçı bir parça var ki, orası iyileşmemiş Bunu tedavi etmenin yolu ya yeni bir ameliyat, ya da üç ay süreyle daha hafif dozda kemoterapi... Şimdi bu aşama başlamak üzere." dedi.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan: Trump'ın kararının arkasında Evangelistler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Kudüs kararının provokasyon olduğunu söyleyerek, bu kararın arkasında 'evangelistler'in olduğunu söyledi.
İzmir'deki Atatürkçü damar başka yerde yok
Ahmet Hakan İzmir'de bir cafede şifrenin "Atam izindeyiz" olmasını köşesine taşıyarak "Şu İzmir gerçekten başka alem" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Kudüs açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti sonrası, gündeme dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İlber Ortaylı: Trump Kudüs'ün ne olduğunu bilmiyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Trump dahil birçok Amerikalının, Kudüs'ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler için anlamını bilmediğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

259
Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

592
Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

194
Netanyahu'dan Avrupa'ya: İki yüzlüsünüz

Netanyahu'dan Avrupa'ya: İki yüzlüsünüz

36
Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Kudüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Kudüs açıklaması

41
İlber Ortaylı: Trump Kudüs'ün ne olduğunu bilmiyor

İlber Ortaylı: Trump Kudüs'ün ne olduğunu bilmiyor

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM