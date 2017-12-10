Bekir Coşkun'un kanseri yüzde 80 silindi

Emin Çölaşan bugünkü köşesinde yakın arkadaşı Bekir Coşkun'a akciğer kanseri teşhisi koyulduğunu ve uzun süredir tedavi gördüğünü yazdı.

"KEMOTERAPİ GÖRDÜ"

Çölaşan yazısında Coşkun tedavi sürecini şöyle anlattı: "2017 yılının ortalarında şiddetli ağrılar çekiyordu, uyuyamıyordu ve gitmediği doktor kalmamıştı. Teşhisin koyulmasının ardından zorlu tedavi süreci başladı. akciğer ameliyatı oldu, ameliyat sonrasında tedavi süreci, kemoterapi seansları başladı."

"KANSER YÜZDE 80 SİLİNDİ"

Coşkun'ın kemoterapi seanslarının sonunda bittiğini ve birkaç gün önce İstanbul'da genel bir taramadan geçtiğini yazan Emin Çölaşan, "Sonuç şöyleydi: Kanser yüzde 80 silindi. Yayılma yok... Ancak sol akciğerde inatçı bir parça var ki, orası iyileşmemiş Bunu tedavi etmenin yolu ya yeni bir ameliyat, ya da üç ay süreyle daha hafif dozda kemoterapi... Şimdi bu aşama başlamak üzere." dedi.