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Bekir İrtegün: Sohbetlerde 5 futbolcuyu gördüm

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin görülen duruşmada konuşan Bekir İrtegün, sohbetlerde Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül ve Uğur Boral'ı gördüğünü söyledi.

İHA | 16.10.2018 - 17:08..
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Bekir İrtegün: Sohbetlerde 5 futbolcuyu gördüm

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanıklı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davaya başlandı.

Tutuksuz sanıklardan Bekir İrtegün ise "Kendimi hiçbir zaman bu yapıya ait hissetmedim. O zamanlar bu yapıyla ilgili böyle sıkıntılar yoktu. İyi niyetli insanlar diyerek iletişim kurmuştum" dedi.

Sanıklardan Bekir İrtegün savunmasında, "Bu örgütle ilgili sıkıntı olmadığı süreçte, iyi insanlar olarak bildiğimden zaman zaman sohbetlerine katıldım. 17-25 Aralık'tan sonra ister istemez uzaklaşmaya başladım. Ama birden iletişimimi kesemedim. Uzaklaştım" dedi.

Bekir İrtegün: Sohbetlerde 5 futbolcuyu gördüm

PASAPORTUMA EL KONULUNCA ANLADIM

2009'da Ali isimli şahısla tanıştığını, bu şahısla 3-4 sene boyunca zaman zaman sohbetlere katıldığını, bu kişinin kendisine bir programdan söz etmesi üzerine ByLock programını indirdiğini Google Play aracılığıyla indirdiğini ifade eden İrtegün, "Aklıma hiç kötü bir şey gelmedi. Normal bir uygulama sandım. Takımımla yurt dışına giderken pasaportuma el konulunca konudan haberdar oldum. O dönem bu yapı, devlet tarafından örgüt olarak kabul edilmemişti. Kendimi hiçbir zaman bu yapıya ait hissetmedim. O zamanlar bu yapıyla ilgili böyle sıkıntılar yoktu. İyi niyetli insanlar diyerek iletişim kurmuştum" şeklinde konuştu.

Bekir İrtegün: Sohbetlerde 5 futbolcuyu gördüm

5 FUTBOLCUYU GÖRDÜM

Hep devlet okullarında okuduğunu, ailesinin bunlarla ilgisi olmadığını da belirten İrtegün hakimin sorusu üzerine, "Katıldığım sohbetlerde Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül ve Uğur Boral'ı gördüm" dedi.

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