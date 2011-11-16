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Bekir Pakdemirli kimdir

Bekir Pakdemirli kimdir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Tarım ve Orman Bakanı, Bekir Pakdemirli oldu.
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Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Pakdemirli, Başkent Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans ve Celal Bayar Üniversitesinde iktisat doktora çalışmalarını tamamladı.

KARİYERİ

Gıda, bilgisayar ve otomotiv alanında çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulunan ve yöneticiliğini yapan Pakdemirli, çok uluslu McCain Foods şirketinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Albaraka Türk Katılım Bankası, BİM AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de yönetim kurulu üyeliklerini sürdüren Pakdemirli'nin çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da üyelikleri bulunuyor.

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