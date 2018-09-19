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Bel fıtığı için gitti, çekiçle tedavi etmeye çalıştılar

37 yaşındaki Temel, sırt ağrıları için gittiği yerde çekiçle kemiklerine vurularak tedavi edilmeye çalışıldı. Doktorları, yürüyemez hale gelen Temel'e "Felç kalma riskin var" dedi.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 11:56..
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Bel fıtığı için gitti, çekiçle tedavi etmeye çalıştılar

Zahide Yetiş'le programına katılan Temel isimli hasta, eğilip kalkarken belinde ağrı yaşıyordu. Dayanılmaz ağrılar yaşadığını anlatan ve yakınlarının tavsiyesiyle Ümraniye'de gittiği yerde çekiçle tedavi edilmeye çalışıldığını ifade eden Temel "Sadece eğilip kalkarken ağrı yaşıyordum, şimdi yürüyemiyorum." dedi.

"FELÇ KALMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIM"

Tedavi adı altında acı dolu anlar yaşadığını, ağrılarının daha da arttığını ve felç kalma riski olduğunu söyleyen Temel "MR sonuçlarını doktorlara gösterdim, bir an önce ameliyata girmen şarttır, ayakta kalman büyük bir risk, felç kalma riskiyle karşı karşıyasın dediler." diye konuştu.

Bel fıtığı tedavisi için gittiği yerde çekiçle işkence gören adam VİDEO

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