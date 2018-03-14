Bel ve kalça bölgesindeki yağlar kalp krizine neden oluyor

Doktorlar; her seferinde sağlıklı yaşamanın ve beslenmenin önemine vurgu yapıyor. Kimisi sağlıklı yaşamına bir şekilde devam ederken, kimisi de sağlıklı beslenmesine uymayarak yaşamına devam ediyor.

BEL ÇEVRESİ VE KALÇA BÖLGESİNDEKİ KİLOLAR KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Sağlıklı besinler tüketmeyen kişilerin kilo alımı da doğru orantıda hızlanıyor. Özellikle bel çevresi ve kalça bölgesinde alınan kilolar, kalp krizi riskini artırıyor.

İngiltere, İskoçya ve Galler'de 40 ve 69 yaşlarında 479 bin kişi üzerinde bir araşırma yapıldı. Oxford Üniversitesi'nden Sanne Peters, "Bel ve kalça bölgelerinde yağlanma yaşayan kadınların, elma tipi vücuda sahip bir erkekten daha fazla kalp krizi riskine sahip olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.

VÜCUT KİTLE ENDEKSİ DE ÖNEMLİ

Obezite ve yağlanma genellikle kalp kriziyle ilişkilendiriliyor. Doktorlar kalp krizini engellemek için vücut kitle endeksinin önemine de vurgu yapıyor.

Vücut kitle endeksi 18.5 ve 24.9 arasında olanlar sağlıklı kilolarında olurken, 25'ten 29.9 olanlar kilolu, 30 ve üzeri de olursa obez, 40 ve daha da yukarısı morbid obezite olarak algılanıyor. Bu yüzden vücut kitle endeksi büyük önem taşıyor.