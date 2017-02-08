taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.477
USD
3,7436
EURO
3,9963
ALTIN
148,31
PETR
54,6500

Belarus Alexander Lapşin'i Azerbaycan'a teslim etti

Blogger Alexander Lapşin, Azerbaycan Hükümeti'nin girişimleriyle Belaruslu yetkililer tarafından tutuklanarak Azerbaycan’a teslim edildi.

08.02.2017 - 03:05
  1. Haberler
  2. Dünya

Azerbaycan özel hareket polisleri, Azerbaycan hükümeti tarafından uluslararası yakalama kararı çıkartılan Alexander Lapşin’i teslim almak üzere bugün özel bir uçakla Belarus’a gittiler. Belarus Cumhuriyeti'nin hukuk organları tarafından Azerbaycan'ın özel hizmet personeline teslim edilen Lapşin, bu akşam saat 23.00 sıralarında Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye getirildi.

Azerbaycan tarafından Alexander Lapşin’in yakalama kararının çıkarılmasındaki sebepler şu şekilde sıralandı:

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet sınırı hakkında", "Pasaportlar hakkında" Azerbaycan Cumhuriyeti kanunlarının taleplerini kabaca ihlal ederek ülkemizin korunmuş devlet sınırını, belirtilen belgeler olmadan ve kontrol-çıkış noktalarından geçerek 2011 yılı Nisan ve 2012 Ekim aylarında işgal altındaki bölgeleri ziyaret etmek, yasadışı rejimin uluslararası düzeyde teşvik edilmesi amacıyla kendisinin "http // puerrtto.livejournal.com" internet sayfasında seyahat ettiği ülkeler arasında Azerbaycan ve Ermenistan ile birlikte Dağlık Karabağ'ı bağımsız devlet olarak kaydetmesi, ayrıca 2016 yılı 6 Nisan ve 29 Haziran tarihli başvurularında işgal altındaki topraklarda yasadışı faaliyet gösteren rejimin "bağımsızlığını" desteklemekle, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası düzeyde tanınmış toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik açık çağrılar yapmasından dolayı tutuklama kararı çıkarılmıştır.’’


Belarus Alexander Lapşin'i Azerbaycan'a teslim etti

Belarus Alexander Lapşin'i Azerbaycan'a teslim etti

Belarus Alexander Lapşin'i Azerbaycan'a teslim etti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

62
Önce karısını sonra kendisini bıçakladı

Önce karısını sonra kendisini bıçakladı

18
242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

19
Philipp Lahm Bayern'e veda ediyor

Philipp Lahm Bayern'e veda ediyor

2
Barcelona Kral Kupası'nda finalde

Barcelona Kral Kupası'nda finalde

0
Çanakkale'de 4.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi

Çanakkale'de 4.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi

6
Otobüslerden motor parçaları çalan hırsızlar yakalandı

Otobüslerden motor parçaları çalan hırsızlar yakalandı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM