Belarus Alexander Lapşin'i Azerbaycan'a teslim etti

Azerbaycan özel hareket polisleri, Azerbaycan hükümeti tarafından uluslararası yakalama kararı çıkartılan Alexander Lapşin’i teslim almak üzere bugün özel bir uçakla Belarus’a gittiler. Belarus Cumhuriyeti'nin hukuk organları tarafından Azerbaycan'ın özel hizmet personeline teslim edilen Lapşin, bu akşam saat 23.00 sıralarında Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye getirildi.

Azerbaycan tarafından Alexander Lapşin’in yakalama kararının çıkarılmasındaki sebepler şu şekilde sıralandı:

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet sınırı hakkında", "Pasaportlar hakkında" Azerbaycan Cumhuriyeti kanunlarının taleplerini kabaca ihlal ederek ülkemizin korunmuş devlet sınırını, belirtilen belgeler olmadan ve kontrol-çıkış noktalarından geçerek 2011 yılı Nisan ve 2012 Ekim aylarında işgal altındaki bölgeleri ziyaret etmek, yasadışı rejimin uluslararası düzeyde teşvik edilmesi amacıyla kendisinin "http // puerrtto.livejournal.com" internet sayfasında seyahat ettiği ülkeler arasında Azerbaycan ve Ermenistan ile birlikte Dağlık Karabağ'ı bağımsız devlet olarak kaydetmesi, ayrıca 2016 yılı 6 Nisan ve 29 Haziran tarihli başvurularında işgal altındaki topraklarda yasadışı faaliyet gösteren rejimin "bağımsızlığını" desteklemekle, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası düzeyde tanınmış toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik açık çağrılar yapmasından dolayı tutuklama kararı çıkarılmıştır.’’











