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Belarus: Rusya'ya bağımlılığımız tehlikeli düzeyde

Belarus Başbakan Yardımcısı Semaşko, Belarus'un petrol ve doğalgazda Rusya'ya bağımlı olmasını, tehlikeli bir durum olarak nitelendirdi.

13.06.2017 - 21:56
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Vladimir Semaşko düzenlediği basın toplantısında, “Bizim, dost bir ülkeye de olsa, petrol ve doğalgazdaki bağımlılığımız tehlikeli düzeyde. Kendi enerji ihtiyaçlarımızın yüzde 95'ini oradan karşılıyoruz” diye konuştu.

NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İNŞA EDECEKLER

Başbakan Yardımcısı Semaşko, Belarus'un bu bağımlılıktan kurtulmak için nükleer enerji santrali inşa etmekte olduğunu ve bu santralin ilk ünitesinin 2019 yılının ilk yarısında devreye gireceğini kaydetti.

Semaşko, bu sayede, yakın gelecekte doğalgaz fiyatlarında meydana gelmesi beklenen artışın Belarus ekonomisine olumsuz bir etkide bulunamayacağını ifade etti.

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