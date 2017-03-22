Belçika Başbakanı: Türkiye AB standartlarına uymuyor

Yeni Flaman İttifak Partisi (NVA) Milletvekili Zuhal Demir'e yönelik başlatılan kampanyanın kasıtlı yapıldığını ileri süren Belçika Başbakanı Charles Michel, Türk basınını Zuhal Demir'i "terörizme destek çıkıyor" diye kampanya yürütmekle suçladı.

TEPKİ ÇEKEN ZUHAL DEMİR'E BELÇİKA BAŞBAKANINDAN DESTEK

Her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı açıklamalarla başta Belçika Türk toplumu olmak üzere Türk basınının da tepkisini çeken Zuhal Demir'le ilgili Belçika basınına açıklamalarda bulunan Başbakan Charles Michel, Zuhal Demir'e arka çıkarak, Türk basınını eleştirdi.

"TERÖRİZME DESTEK ÇIKIYOR"

Devlet Bakanı Zühal Demir'e yönelik başlatılan kampanyanın kasıtlı yapıldığını ileri süren Belçika Başbakanı, Türk basınını Zühal Demir'i "terörizme destek çıkıyor" diye kampanya yürütmekle suçladı.

LİNÇ KAMPANYASI DİYE ADLANDIRDI

Kendine göre linç kampanyası olan bu kampayanın bilinçli bir şekilde yapıldığını da ileri süren Belçika Başbakanı, bunun Türkiye Cumhuriyeti tarafından Avrupa Birliği ülkelerine yönelik uyguladığı bir strateji olmakla itham etti.

TÜRKİYE'NİN ARTIK AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINA UYUŞMADIĞINI SÖYLEDİ

Terör örgütü PKK'yı Belçika'da temsil eden kuruluşların etkinliklerine defalarca katılan Zuhal Demir'in her zaman arkasında oldukları belirten Başbakan Michel, Türkiye'de terör örgütü FETÖ tarafından Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminden sonra insan haklarının değer kaybettiğini ve artık Avrupa Birliği standartlarıyla uyuşmadığını ifade etti.