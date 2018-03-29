Belçika İçişleri Bakanı: Terörist rekoru kırıyoruz

İki yıl önce Brüksel'in uluslararası Zaventem Havaalanı ve Malbeek metro istasyonuna arka arkaya yapılan terör saldırılarında 32 kişi ölmüş 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Bu saldırılardan sonra belçika hükümeti bazı önlemler almaya çalıştı. Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon da bu konuya yönelik Euronews muhabirinin sorularını yanıtladı:

İki bucuk yıl önce Molenbeek belediyesine odaklanacağınızı söylediniz. Bu belediyede Paris saldırılarını gerçekleştiren insanlar yaşıyordu. Bölgede hala terörist var mı?

"TERÖRİSTLERE DESTEK SAĞLAYANLARI ARAŞTIRIYORUZ"

Jan Jambon, "Terör eylemleri gerçekleştiren insanları tutukladık. Ancak teröristleri destekleyen bir ağ oluşmuş durumda. Her gün bu konu ile yakından ilgileniyoruz. Kimlerin teröristlere destek sağladığını araştırıyoruz."

Suriye'ye savaşmaya giden ve Belçika'ya dönen kişiler konusunda önlem alıyor musunuz?

"BELÇİKA TERÖRİST REKORU KIRIYOR"

Jan Jambon, "Hayır bunu aktif bir şekilde yapmıyoruz. Belçika, Suriye ve Irak'a savaşmaya giden kişiler konusunda rekor kırıyor. Ancak bugün başka bir rekor daha kırılıyor. Hapishanelerde terör olaylarından dolayı açılan dosya rekorunu kırıyoruz."





Teröristlerin Belçika'ya kaçak yollardan girmemesi için önlem alıyor musunuz?

"TERÖRİSTLERİ BAŞVURU YAPINCA ARAŞTIRIYORUZ"

Jan Jambon, "İltica başvurusunda bulunan kişiler var. Terörist olup olmadığına yönelik soruşturma yapılıyor. İltica başvurusunda bulunanlar için bunu doğrudan yapıyoruz. Kaçak olarak yaşayanlar konusunda farklı işlem uygulanıyor. Yakalandıklarında araştırma yapılıyor."