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Belçika kafatasçılıkla kariyer planlıyor

Belçika'da işsizlere yeniden meslek edindirme konusunda resmî kurumlara danışmanlık hizmeti veren bir şirket, kişilerin kafatasını ölçerek ve ağız ile burun yapısı gibi özelliklerine göre iş öneriyor.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 16:27..
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weqwe

Avrupa'da milliyetçilik hareketleri yeniden canlanırken kafatasçılık uygulamaları da hortladı. Belçika'da hükümet, bir danışmanlık firması ile anlaşarak, işsizlerin kafatası ölçümünü yapıyor, ağız, diş ve çene yapısına göre iş imkanı sağlıyor.

HÜKÜMET DESTEK OLUYOR

Deurne kentindeki TalentTester adlı danışmanlık şirketi, 4 seanslık testler için 550 euro ücret alıyor. Bunun 510 eurosu Flaman hükümeti tarafından karşılanıyor. Belçikalı şirket, karakter yapısına göre, kişilere yeni meslek öneriyor. Bunu yaparken kullanılan yöntemler ise tartışılıyor. Sebebi ise tespit yöntemlerinin kölelik ve milliyetçilik dönemlerini aratmaması.

KAFATASI ÖLÇÜMÜ, AĞIZ KONTROLÜ

İş arayan kişilere karakter testinin yanı sıra, kafatası ölçülüyor ve yüz ve çene yapıları inceleniyor. Şirket yöneticisi Nancy Steels'e göre, özellikle kafatası ve yüz yapısı, insanların kişiliği konusunda çok net bilgiler veriyor. Steels, bu özelliklere bakarak kişinin kim olduğunun ortaya çıkarıldığını savunuyor.

Steels'in uyguladığı 'karakter testine" göre, büyük bir alına sahip kişiler, geniş ilgi alanına sahip olurken, burun yapısı, iş yapma gücü ya da eksikliği konusunda ipuçları veriyor. Ağız yapısı ise karakter oluşumunda belirleyici.

KÖLELİK VE MİLLİYETÇİLİK DÖNEMLERİ

Danışman firmanın uyguladığı bu yöntem oldukça büyük tepki topladı. Öyle ki kafatası ölçümü milliyetçilik dönemlerinden, ağız, çene ve yüz tespiti ise kölelik dönemlerinden kalma uygulamalar. İş arayanlara hem ırkçlık hem de köle muamelesi yapan şirkete ve bu durumu destekleyen hükümete büyük tepki gösteriyor.

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