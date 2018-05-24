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Belçika polisi vücut kamerası takacak

Belçika polisi yarın yürürlüğe girecek yasanın ardından vücut kamerası takabilecek, bu şekilde devriye gezebilecek ya da operasyona gidebilecek.

AA | 24.05.2018 - 12:24..
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Mevcut yasal düzenleme uyarınca sadece gerekli izinler alındıktan sonra ve ciddi güvenlik tehdidi bulunan durumlarda vücut kamerası kullanabilen polise, yeni yasayla tüm operasyonlarda vücuduna ve aracına görünebilir şekilde kamera takma imkanı sağlanacak.

BİLGİ VERMEDEN AÇAMAZ

Yeni yasa uyarınca polisin çok ciddi bir güvenlik tehdidi bulunmadığı müddetçe kamerasını açmadan önce karşısındakine bilgi vermesi gerekiyor.

Belçika polisi vücut kamerası takacak

OLAYLARA AÇIKLIK GETİRECEK

Polis sendikası Sypol.be yeni yasayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Sendika, polisin taktığı vücut kamerasının geçen hafta polis takibine alınan sığınmacı kamyonetinde bir çocuğun polis kurşunuyla vurulması gibi olaylara açıklık getirilmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Sığınmacı çocuğun polis kurşunuyla vurulması Belçika genelinde büyük yankı uyandırarak polis faaliyetlerinin mercek altına alınmasına yol açtı. Çocuğu vuran polis olayda kasıt olmadığını savunsa ve çok üzüldüğünü belirtse de Belçika toplumunda polisin hangi durumlarda ateş açmasının doğru olduğu yönünde yoğun bir tartışma yürütülüyor.

Geçen hafta Belçika'nın Namur kenti yakınlarında şüphe üzerine bir kamyoneti takibe alan polisin, aracın durmaması sonucu ateş açtığı duyurulmuştu. Başka bir araca çarparak duran kamyonette 30 sığınmacının yanı sıra 2 yaşında bir kız çocuğunun cesedine ulaşılmıştı. Otopsi sonuçları çocuğun, yanağına isabet eden bir polis kurşunu sonucu hayatını kaybettiğini ortaya çıkarmıştı.

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