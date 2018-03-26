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Belçika sığınmacı merkezi sayısını azaltıyor

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Belçika'nın Limburg bölgesinde bulunan üç sığınmacı merkezini kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

AA | 26.03.2018 - 16:04..
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Bakan Francken, Flamanca resmi yayın yapan VTM televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkeye gelen sığınmacı sayısının azıldığını ve bu nedenle bazı sığınmacı merkezlerinin kapatılacağını söyledi.

"SIĞINMACI SAYISI SABİTLENDİ VE AZALDI"

Francken, "Ülkeye gelen sığınmacı sayısı sabitlendi ve azaldı. Bu nedenle yakın gelecekte sığınmacılar için açılan bazı yer ve merkezler kapatılacak." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 60 sığınmacı merkezinin bulunduğu Belçika'ya, 2017 yılında bin 309 sığınmacının geldiği belirtiliyor.

Belçika sığınmacı merkezi sayısını azaltıyor

MUTABAKAT SIĞINMACI SAYISINI DÜŞÜRDÜ

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan sığınmacı mutabakatının kıtaya gelen sığınmacı sayısında ciddi düşüşe yol açtığı biliniyor.

Resmi verilere göre, 2015 yılında Yunanistan'a giren düzensiz göçmen ve sığınmacı sayısı 853 binin üzerindeyken, 2017 sonlarında bu rakam yüzde 98'lik düşüşle 20 bin 364'e kadar geriledi.

SIĞINMACI SAYISI 2017 YILINDA 650 BİNE GERİLEDİ

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre de 2017'de AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki yıla göre yarı yarıya azaldı.

Sığınmacı mutabakatı öncesinde AB'ye 2015 yılında 1 milyon 257 bin 610, 2016'da 1 milyon 206 bin 120 kişi iltica başvurusu yaparken, bu rakam mutabakatın olumlu etkileri sayesinde 2017 yılında 650 bine geriledi.

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