Belçika ve Hollanda'da Türklerin oy kullanma heyecanı

ürkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmak isteyen Belçika ve Hollanda'daki Türk seçmenler, sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.





Brüksel ve Anvers kentlerindeki Türk seçmenler bayramın ilk günü olmasına rağmen oy verme işlemi için kiralanan Expo salonlarında kurulan sandıklara yoğun ilgi gösterdi.

"ÇİFTE BAYRAM"

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, oyunu kullandıktan sonra "Bugün Brüksel'de çifte bayram yaşıyoruz. Sabahleyin Brüksel'deki Türk toplumunun geniş katılımıyla bayram namazımızı kıldık. Şimdi de burada bir demokrasi bayramı yaşamaya hazırlanıyoruz." dedi.

Dört sene öncesine kadar yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının binlerce kilometre kat ederek Türkiye'ye gitmek durumunda kaldığını anımsatan Gümrükçü, "Halbuki bugün sandıkları onların ayağına getirmiş durumdayız. Demokrasinin en temel kurumu olan seçme ve oy kullanma hakkını vatandaşlarımız artık çok daha huzurlu, çok daha kolay şekilde kullanabilecekler." diye konuştu.

Gümrükçü, vatandaşlara oy haklarını en etkin biçimde kullanmaları çağrısında bulunarak, "Bugün görüyorum ki daha oy kullanma işlemi başlayalı dakikalar olmasına rağmen yüzlerce vatandaşımız burada kuyruk oluşturmuş durumdalar." dedi.

"OY KULLANMANIN GURURU"

Türkiye'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan da Brüksel'de oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bir kez daha ülkemizdeki seçimler vesilesiyle vatandaşlık görevi olan oyumuzu kullanmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bayramın ilk gününe denk gelmesi münasebetiyle ayrıca seviniyoruz. Hem bayramın hem seçimlerin tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sandığa gelen vatandaşlardan Betül Kübra Bağcı Kara ise "Oyumuzu kullandık. Sorumluluğumuzu yerine getirmiş olduk. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak güzel bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.

HOLLANDA'DA BÜYÜK İLGİ

Hollanda 'da yaşayan Türk seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Rotterdam, Amsterdam ve Deventer başkonsolosluk bölgelerindeki 'da yaşayan Türk seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Rotterdam, Amsterdam ve Deventer başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerine, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olmasına rağmen sabah erken saatlerde gelen vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.

Ülkede yaşayan yaklaşık 140 bin Türk seçmen 15-19 Haziran'da Brüksel ve Anvers kentlerindeki Expo salonlarında oy kullanabilecek. Bu tarihler arasında oy kullanma işlemleri hafta içi ve hafta sonu aralıksız devam edecek. Oy verme işlemleri, yerel saatle 09.00-21.00 arasında yürütülecek. Sandıklar, vatandaşların oylarını kullanabilmesi için her gün 12 saat açık tutulacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur oylamaya kalınması durumunda Belçika'da 30 Haziran-4 Temmuz, gümrük kapılarında da 30 Haziran-8 Temmuz 2018 tarihinde oy verilebilecek.