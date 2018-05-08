Belçika'da 20 bin civciv gazla öldürüldü

Belçika'dan Kongo'nun başkenti Kinşasa'ya gönderilmek üzere Brüksel Havalimanına getirilen konteynerlerde bulunan 20 bin civcivin nakil işlemlerinde sorun çıktı.

20 BİN CİVCİV UYUTULDU

Bunun üzerine havalimanı yetkilileri, nakliye firmasını arayarak şirketten sıcak asfalt üstünde kalan ve içinde civcivlerin bulunduğu konteynerleri geri almasını istedi ancak firma talebi geri çevirdi.

Yetkililer, bazı civcivlerin sıcaktan ölmeye başlaması üzerine havalimanına veteriner çağırdı.

Veteriner, "civcivlerin acısına son vermek için uyutulmalarına" karar verdi.

Havalimanı itfaiyesi, bu görevi yerine getirmeyi kabul etmeyince Zaventem ilçesine bağlı itfaiye ekipleri 20 bin civcivi gazla itlaf etti.

Flaman Hayvan Hakları Koruma Birimi, ilgili makamlara ithalatçı firma hakkında soruşturma başlatılması için şikayette bulundu.