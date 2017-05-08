Belçika'da 7 bin 600 kişi hastane mikrobu kaptı

Belçika'da Kamu Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, doktor ve hemşirelerin, hijyenik tedbirleri göz ardı etmesi nedeniyle hastaların ölümcül olabilen bu mikroba yakalandığı belirtildi.

YÜZDE 18'İ HAYATINI KAYBETTİ

Kanda iltihaplanmaya yol açan mikrobu kapan hastaların yüzde 18'inin hayatını kaybettiği ifade edilirken, yüzde 40'ının mikrobu kateter ya da sonda takıldığı sırada kaptığına işaret edildi.

Kamu Sağlığı Enstitüsü, geçen yıl Belçika genelinde mikrobu kapan kişi sayısının 7 bin 600 olarak tespit edildiğini, sayının daha yüksek olabileceğinin sanıldığını vurguladı.

"HASTANELER KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELİ"

Enstitü görevlisi Els Duyburgh, "Hijyene önem verilen hastanelerde enfeksiyon oranının, çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Tüm hastanelerin kendilerini bu konuda geliştirmeleri gerekiyor." dedi.

Araştırmalar, Belçika'daki doktor ve hemşirelerin sadece yüzde 32'sinin gerekli hijyen önlemlerini dikkate aldığını, müdahale öncesinde ellerini dezenfekte ederek eldiven taktığını, saçlarını ve ağızlarını kapattığını, hastanın derisini sterilize etmeye özen gösterdiğini ortaya koydu.