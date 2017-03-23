Belçika'da bir araç AVM'ye girmeye çalıştı

FETÖ soruşturmasında Vatan Partisi Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Eren Y.’nin de olduğu 11 kişi tutuklandı.

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Kilis''te uyuşturucu operasyonu

Kilis'te narkotik köpek Roxy ile bir eve yapılan aramada Kilis'te 5 milyon 132 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.