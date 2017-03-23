Belçika'da bir araç AVM'ye girmeye çalıştı

Belçika'nın Antwerp kentindeki bir alışveriş sokağına yüksek hızla gelerek AVM'ye girmeye çalışan bir araç, polisi alarma geçirdi.
Saldırgan aracını kalabalığın üstüne sürmeye çalıştı. Aracın plakasının Fransa plakalı olduğu tespit edildi.
ASKER VE POLİS TAKVİYESİ YAPILDI
Reuters haber ajansı, bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Antwerp polisi, kente asker ve polis takviyesinin yapıldığını aktardı.
DÜN İNGİLTERE, BUGÜN BELÇİKA
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir IŞİD teröristi dün Westminster Köprüsü üzerinde yayaları ezip parlamento binasına girmeyi denemişti.
Saldırıda dört sivil hayatını kaybetmişti.