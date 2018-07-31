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Belçika'da bombalı eylem

Belçika'da kimliği belli olmayan bir kişi, futbol stadında kendini patlattı.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 15:18..
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Belçika'da kimliği belli olmayan bir adam, futbol sahasında kendini patlattı. Bugün patlayıcı kemer giymiş 50-60 yaşlarında olması muhtemel bir adam, görgü tanıklarının ifadesine göre Stembert'ta bulunan bir futbol sahasına yönelerek, kendini patlattı.

Yine görgü tanıklarından birinin, polisi arayarak, bir adamın sahaya gittiğini ve kendini patlatmak üzere olduğunu söyledi.

Belçika'da bombalı eylem

ESKİ BİR ASKER

Le Soir'da yer alan habere göre kendini havaya uçuran kişinin eski bir asker olabileceği belirtiliyor.

Belçika'da bombalı eylem

Kimliği açıklanmayan saldırganın evine baskın yapıldığı, sokaktaki evlerin boşaltıldığı, bomba arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olaya ilişkin yürütülen operasyonlarda eylemin herhangi bir terör organizasyonunun bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

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