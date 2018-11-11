Belçika'da cesetler, humuslu toprak olarak kullanılacak

Brüksel Eyalet Parlamentosu, cenaze hizmetleri ile ilgili mevzuatta değişiklik yaptı. Artık cenaze işlerinde ölülülerin sadece ahşap tabutla gömülmesi gibi geleneksel zorunluluk ortadan kaldırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, isteyenler, vasiyetleri doğrultusunda mumya benzeri bezlere ya da kartona sarılı olarak da gömülebilecek.

BBC'de yer alan haberte göre; yeni yapılan düzenleme bununla da sınırlı değil. Toprağa gömülmek istemeyenler için de farklı yöntemler uygulanacak.

GÖMÜLMEK İSTEMEYENLER ERİTİLECEK

Bunlardan birisi "humusunasyon" adı verilen yöntem. Cesetler, kesilmiş ağaçların içinden elde edilen mikroorganizmalar sayesinde 12 ay boyunca komposto haline getirilerek, oldukça verimli ve sağlıklı humuslu toprağa dönüştürürelecek.

Gömülmek istemeyenler için bir başka hizmet ise, cesedin eritilmesi. Ölen kişinin vücudu, 96 derecelik bir alkalin sulu çözelti içinde yaklaşık 4 saat boyunca tamamen yok edilecek.

Güncellenen yeni cenaze mevzuatı kapsamında, öldükten sonra yakılmak İsteyenlerin küllerinin savrulacağı yeni alanların belirlenmesi de benimsendi.

Parlamento, yeni düzenleme ile çevre sorunları ve mezarlık sıkıntısının önüne geçmeyi hedefliyor.