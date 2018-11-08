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Belçika'da emeklilik hakları protestosu

Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'deki emeklilik protestosu düzenlendi.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 15:18..
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Çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, sabah saatlerinde, Brüksel'in merkezinde toplandı.

Yürüyüş yapan protestocular, gösteriyi aynı noktada sonlandırdı. Belçika'nın çeşitli kentlerinden gelen ve hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, emeklilik reformunu eleştiren pankart ve dövizler taşıdı.

Belçika'da emeklilik hakları protestosu

BELEDİYE ÇALIŞANLARINDAN DESTEK

Brüksel'deki kamu çalışanlarını temsil eden çeşitli işçi sendikaları, bir günlük grev başlattıklarını açıkladı. Sendikalar, çalışma koşullarının, ücretlerin ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi nedeniyle greve gidildiğini duyurdu.

Grev kapsamında, bugün Brüksel'deki 19 belediye, 5 kamu hastanesi ve sosyal yardım kurumları iş bıraktı. Öte yandan, greve giden çalışanlar, Saint Catherine Meydanı'nda buluşarak protesto gerçekleştirecek.

POLİSLER CEZA KESMİYOR

Brüksel'de yapılan bu eylemlerden birinde de polislerin grevi oldu. Polisler birkaç gündür trafik cezası kesmeyip iş yavaşlatma eylemine gitti.

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