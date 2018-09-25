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Belçika'da enerji alarmı

Belçika'nın nükleer reaktörlerde yaşanan sorun nedeniyle Kasım ayında elektrik ihtiyacını karşılamada zorluk yaşaması bekleniyor.

İHA | 25.09.2018 - 03:04..
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Elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 7 nükleer reaktörden sağlayan ülkede teknik sorunlar nedeniyle Kasım ayında tek reaktör çalışacak. Bu nedenle Kasım ayında üretilen elektriğin yetersiz kalacağı düşünülüyor.

İLK DEFA 6 REAKTÖR AYNI ZAMANDA DURDURULDU

Elektrik şirketi Electrabel’den edinilen bilgilere göre, ülkede bugüne kadar ilk defa 6 nükleer reaktör aynı zamanda durduruldu. Muhalefetten tepkiler yükselirken, tepkilerin hedefi olan Belçika Enerji Bakanı Marie-Christine Marghemi’den ise henüz bir açıklama gelmedi. Muhalif liderlerden sosyalist John Combrez, Bakan Marghemi’yi Electrabel’in kuklası olmakla suçluyor. Ekolojist Parti Federal Milletvekili Jean-Marc Nollet ise, elektrik kıtlığı riskinin Ocak ve Şubat aylarında da tekrarlanabileceğine işaret etti.

KOMŞU ÜLKELERE BAŞVURU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) verilerine göre Belçika’daki nükleer reaktörler dünyanın en sorunlu nükleer reaktörleri arasında. Belçika’nın bu sorunu aşmak için hangi yönteme başvuracağı merak konusu. Çözümlerin başında komşu ülkeler ile pazarlık geliyor.

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