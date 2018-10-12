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Belçika'da F-16 uçağı patladı

Belçika'nın Floreness Askeri Hava Üssü'nde F-16 tipi savaş uçağı patladı. Patlama sonucu iki kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 17:26..
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Yaşanan patlama sebebiyle bir F-16 savaş uçağı kullanılamaz hale gelirken, bir başka F-16 uçağı ise ağır hasar aldı. Olay sebebiyle yaralanan iki kişiye acil tıbbi müdahale uygulandı.

Belçika'da F-16 uçağı patladı

ALEV ALDI

F-16 tipi uçağın, rutin kontroller sırasında yanmaya başladığı rapor edildi. Bazı kaynaklar, teknik bir manevra sırasında jetin harekete geçtiğini belirtti.

Patlamanın ardından gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.İtfaiye ekipleri hava üssündeki yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına 30 kişi katıldı ve olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.

Belçika'da F-16 uçağı patladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hava üssü komutanı Didier Di Giovanni, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Belçika Ordusu'nun konu hakkında bu akşam resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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