Belçika'da helal kesim yasağına karşı mücadele sürüyor

1 Şahinbey’in nüfusu 900 bini aştı TÜİK verilerine göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 902 bin 424 nüfusuyla Türkiye’nin 57 ilini geride bırakarak en büyük üçüncü ilçesi oldu.

2 Şehit evinde acılı bekleyiş Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın Şebinkarahisar’un Avutmuş mahallesindeki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

3 Birleşik Krallık bu kışın en soğuk haftasına hazırlanıyor Birleşik Krallık'ta bu hafta kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Sıcaklıklar eksi 7 dereceye kadar düşecek.

4 Petran Yaylası'nda lazboard ile kayak şenliği Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda düzenlenen 'lazboard'lu Petranboard Kayak Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

5 Doğu ve Güneydoğu’ya 176 bin konut Terörden temizlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde inşasına başlanan 176 bin 329 konutun 137 bin 94'ü tamamlandı.

6 Kavaklıdere’de altyapı çalışmaları başlayacak Manisa'nın Kavaklıdere Mahallesi'nde 6,5 milyon liralık bütçe ile yapımına başlanacak içme suyu projesi için yer teslimi yapıldı.