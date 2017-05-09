Belçika'da helal kesim yasaklandı

İslam inancında helal, Yahudi inancında koşer olarak bilinen ve hayvanların uyutulmadan kesilmesi usulü, Valon bölgesinin tamamında 1 Eylül 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere yasaklandı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Belçika’nın güneyindeki Valon bölge meclisinde çevre komitesinde oy birliğiyle kabul ettiği karar, hayvanların gırtlağının kesilip kanının akıtılması işleminin daha çok acı çektirdiği gerekçesiyle alındı.

FLAMAN BÖLGESİNDE DE TEKLİF EDİLDİ

Belçika’da özellikle hayvan hakları aktivistlerinin karşı olduğu helal ve koşer kesim usullerinin yasaklanması için, ülkenin kuzeyindeki Flaman bölgesinde de kanun teklifinde bulunuldu. Teklif onaylanırsa Ocak 2019’dan itibaren hayvanları bayıltmadan kesmek, üç federal bölgenin ikincisinde de yasaklanacak.

MÜSLÜMANLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Belçika’da yaşayan Müslümanlar, dini komisyonların ’bayıltarak kesme’ yöntemine karşı olduğunu belirtti. Belçika Müslüman Yönetimi topluluğundan yapılan açıklamada, “Müslümanlar, dinlerine uygun şekilde helal gıda yiyememekten endişeli.” denildi.

YAHUDİ KONGRESİ’NDEN ‘NAZİ’ BENZETMESİ

Avrupa Yahudi Kongresi ise alınan kararı şiddetle kınayarak, ‘skandal’ olduğunu söyledi. Avrupa Yahudi Kongresi Başkanı Moşe Kantor, “Batı Avrupa’nın kalbinde, Avrupa Birliği’nin merkezinde alınan bu karar, Yahudilerin kıtada istenmediğine dair korkunç bir mesaj veriyor.” dedi.

Kantor ayrıca bu kararın, “İkinci Dünya Savaşı’ndaki Nazi işgalinden beri Belçika’da Yahudilerin dini haklarına yapılmış en büyük saldırı olduğunu” savundu. Danimarka, İsviçre ve Yeni Zelanda’da hayvanları uyuşturmadan kesmek, daha önceden yasaklanmıştı.