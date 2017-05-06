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Belçika'da İslami usullere göre kesime yasak geliyor

Belçika'da Valonya bölgesi parlamentosundan 'helal kesim' yasağı tasarısı geçti. Genel Kurulda oylanacak.

06.05.2017 - 00:15
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sd

Belçika'da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesi parlamentosunun Çevre Komisyonu'nda, İslami usullere göre hayvan kesiminin yasaklanmasını öngören tasarı kabul edildi.

ŞOKLANMADAN KESİLMESİ YASAKLANACAK

Valonya Parlamentosundaki Çevre Komisyonu'nda oy birliğiyle alınan kararda, koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesinin yasaklanması öngörülüyor.

Tasarının yürürlüğe girmesi için parlamentonun genel kurulunda onaylanması gerekiyor. 1 Eylül 2019'da yürürlüğe girmesi planlanan tasarı, Çevre Komisyonu'ndaki birçok parti temsilcisi tarafından desteklendi.

"KARARI HAYVANLARA DEĞER VERDİĞİMİZ İÇİN ALDIK"

Tasarıyı destekleyen siyasiler, "Bu karar geçici bir heves ya da kapris değil. Hayvanların kesilme anında acı çekmesini engellemek istiyoruz. Bu kararı hayvanlara değer verdiğimiz için aldık." açıklamasını yaptı.

Kararın 2019'a kadar yürürlüğe girmemesinin başlıca nedeni, halihazırda bölgedeki mezbahalarda hayvan şoklama yönteminin uygulanması için gerekli altyapının olmaması olarak açıklandı.

Valonya hükümetinin altyapı geliştirme konusunda maddi destek sağlayacağı bildirildi.

Belçika'da geçen ay da Flaman Parlamentosu, hayvanların şoklanmadan kesilmesini kısıtlayan önlemler alacağını açıklamıştı.

KARAR MUSEVİLER DE TEPKİLER

Belçika'daki parlamentoların İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklama girişimleri, ülkede sadece Müslüman kesimin değil, aynı zamanda Musevi toplumunun da tepkisini çekiyor.

Musevilerin dini inançlarına göre hayvan kesimi ve bazı gıdaların hazırlanmasını öngören ve "koşer" olarak adlandırılan adetleriyle "helal kesim" örtüştüğü için birçok Musevi, "helal kesilmiş" eti tercih ediyor.

Müslümanlar ve Museviler, Belçika'da nüfusun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.

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