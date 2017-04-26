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Belçika'da kaç yabancı terörist olduğu açıklandı

Belçika İçişleri Bakanlığı'nın ülkede 629 yabancı terörist olduğunu tespit ettiği belirtildi.

26.04.2017 - 09:02
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belçika

629 teröristten 276'sının Suriye'deki çatışmalarda yer alırken, Suriye'den Belçika'ya dönen 121 terörist bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık, 82 teröristin DEAŞ saflarında savaşmak üzere Suriye'ye seyahat etmeye çalıştığını belirlerken, 149 teröristin potansiyel cihatçı olduğu üzerinde duruluyor.

'BELÇİKA, NÜFUSUNA ORANLA DEAŞ İÇİNDE EN YÜKSEK TEMSİLE SAHİP ÜLKE'

Fransa Terörle Mücadele Koordinasyon Birimi (UCLAT) Başkanı Loic Garnier, Belçika'nın, nüfusuna oranla DEAŞ içindeki en yüksek temsile sahip ülke olduğunu, Fransa'nın da AB genelinde DEAŞ'a en fazla militan gönderen ülke olduğunu ifade etmişti.

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