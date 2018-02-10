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Belçika'da kediler kısırlaştırılıyor

Belçika, aşırı kedi nüfusuna karşı kanun çıkararak, halkına kedilerini kısırlaştırma zorunluluğu getiren dünyanın ilk ülkesi oldu.

Haber Merkezi | 10.02.2018 - 08:56..
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Belçika’da kedilere özel çıkarılan kanun, ülkedeki iki milyon kedinin neredeyse tamamının, sokaklardaki aşırı nüfusu daha iyi kontrol etmek için steril edilmesini zorunlu kılıyor.

Ülkede her yıl yaklaşık 30 bin kedi sokaklara bırakılıyor. Ayrıca bu rakamın yarısı kadar kedi de barınaklarındaki aşırı yoğunluk yüzünden ölüyor.

KARAR VERİLDİ

Hükümet, hayvan barınakları üzerinde aşırı yüklenmeyi hafifletmek için tüm yeni doğan kedilerin altı aydan önce ve yurt dışından gelenlerin ise 30 günden daha uzun süre kaldıkları takdirde kısırlaştırılması gerektiğine karar verdi.

Belçika'da kediler kısırlaştırılıyor

BELEDİYELER KISIRLAŞTIRMAYA BAŞLADI

Bu kapsamda yaşlı kedilerin de kısırlaştırılması zorunlu tutuldu. Bazı belediyeler yasa ile mecbur tutulan kısırlaştırmayı başlatmış durumda.

Yasa önergesini veren üç bakandan biri Bianca Debaets: “Yasanın mantığı kedilerin sürekli artan aşırı nüfusunu durdurmak. Tedbirler hem evcil hem de sokak kedilerine uygulanacak.” açıklamasını yaptı.

Belçika'da kediler kısırlaştırılıyor

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