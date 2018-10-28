Belçika'da kimlik kartında parmak izi bulunacak

Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi bulundurulması uygulamasını hayata geçirilecek olan tasarının kabul edilmesine tepkiler artmaya devam ederken, İçişleri Bakanı Jan Jambon geri adım atılmayacağını söyledi.

BAKAN: RESİM VE PARMAK İZİ OLACAK

Bakan Jambon, "Kimlik kartındaki fotoğrafla, parmak izi ile arasında hiçbir fark görmüyorum. Bence gizlilikle herhangi bir risk üstlenmiyoruz. Parmak izi çipte değil, kartta olacak. Kimlik kartında kimlik sahibinin bir resim varsa, neden parmak izi olmasın." ifadelerini kullandı.

PARMAK İZİ YOKSA KİMLİK DE YOK

Kararla birlikte, terörle mücadeleye destek ve sahte kimlik kartlarının önüne geçileceğini söyleyen Bakan Jambon, "Parmak izi vermek istemeyenler de kimlik sahibi olamayacak. Kimlik kartlarında parmak izi bulundurulmasını zorunlu hale getirilmesinden dolayı memnuniyet duymaktayım" şeklinde konuştu.

Sosyal medya aracılığıyla #ikniet etiketi altında Jambon’a yönelik tepkilerine karşılık olarak Jambon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstediklerini yapabilirler. Geri adım atmayacağım" sözlerine yer verdi.