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Belçika'da konut fiyatları arttı

Euro Bölgesi'nde yapılan araştırmaya göre; Belçika'da konut fiyatları 2017 yılının dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artış gerçekleşti.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 14:10..
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Geçtiğimiz günlerde Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) araştırmasına göre Euro Bölgesi'nde konut fiyatları yüzde 4,2'lik bir artış yaşamıştı.

Belçika'da konut fiyatları arttı

EN FAZLA ARTIŞ İRLANDA'DA

Verisi mevcut olan AB üyesi ülkeler arasında, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 11,8’le İrlanda’da kaydedilmişti.

Belçika'da konut fiyatları arttı

BELÇİKA'DA YÜZDE 3,7'LİK ARTIŞ

Avrupa istatistik bürosu Eurostat tarafından açıklanan rakamlara göre, Belçika’da konut fiyatları 2017 yılının dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,7 artış kaydedildi.

AB'de 2017 yılının dördüncü çeyreğinde konut fiyatlarındaki en yüksek artışlar İrlanda (+% 11.8), Portekiz (+%10.5) ve Slovenya (+%10) ülkelerinde gerçekleşmişti.

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