Belçika'da konut fiyatları arttı

Geçtiğimiz günlerde Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) araştırmasına göre Euro Bölgesi'nde konut fiyatları yüzde 4,2'lik bir artış yaşamıştı.
EN FAZLA ARTIŞ İRLANDA'DA
Verisi mevcut olan AB üyesi ülkeler arasında, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 11,8’le İrlanda’da kaydedilmişti.
BELÇİKA'DA YÜZDE 3,7'LİK ARTIŞ
Avrupa istatistik bürosu Eurostat tarafından açıklanan rakamlara göre, Belçika’da konut fiyatları 2017 yılının dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,7 artış kaydedildi.
AB'de 2017 yılının dördüncü çeyreğinde konut fiyatlarındaki en yüksek artışlar İrlanda (+% 11.8), Portekiz (+%10.5) ve Slovenya (+%10) ülkelerinde gerçekleşmişti.