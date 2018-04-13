Belçika'da konut fiyatları arttı

1 Bir edebi sanat: Osmanlı mezar taşları Osmanlı'nın gündelik hayatın içinde oluşturduğu mezar taşları, geçmişten günümüze uzanan zarafet vesikaları olarak hala ayakta.

2 Tanısı zor konulan hastalık: Primer İmmün Yetmezlik Yılda 6 ve daha fazla ateşli hastalık, 2 ve daha fazla orta kulak iltihabı, tekrarlayan menenjitler, akciğer enfeksiyonları ve gelişme geriliği doğuştan immün yetmezlik habercisi olabilir.

3 Aydın Doğan, D&R'ı da satıyor Doğan Şirketler Grubu Holding, D&R'ı Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye AŞ'ye satışı için ön protokol imzalandığını duyurdu.

4 Damperi açık unutulan kamyon kaza yaptı Rize'de kamyon sürücüsünün açık unuttuğu damper, üzerinde araç plaka tanıma sisteminin bulunduğu üst geçit benzeri düzeneğe çarptı.

5 8 adımda dik bir kalçaya sahip olabilirsiniz Herkes sıkı ve dik bir kalça ister ve bunun için biraz azimli olmakta fayda var.

6 Seydibeşir’de kör edilen 15 bin Mehmetçik Türk askerine yapılan bu vahşet unutulur mu? Tarih birçok şeyi geride bırakabilir, silebilir fakat Mehmetçik’e yapılan bu katliamı unutmamak vatan borcudur.