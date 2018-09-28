Belçika'da mültecilere polis şiddeti

Dünya Doktorları Derneği'nin (DDD) yaptığı araştırmaya göre Belçika’da her 4 mülteciden biri polis şiddetine maruz kalıyor. Polis şiddetinden etkilenen mülteci sayısının giderek artması insan hakları savunucularını endişelendiriyor.

Söz konusu rapora göre, polis şiddetinin en yoğun şekilde hissedildiği yer Avrupa Birliği’nin kalbi Brüksel’de bulunan Maximilien Parkı. Bu meydanda 700 ila 800 mültecinin yaşadığı biliniyor.

TEKMELİYOR, COPLA DÖVÜYOR, TELEFONLARINI ÇALIYORLAR

DDD örgütünün müdürü Pierre Verbeeren, polislerin mültecilere psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürdü. Kendilerine gelen şikayetlerde polislerin mültecileri tekmelediği, copla dövdüğü, telefonlarını kırdığını hatta paralarını çaldığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda bir polisin Brüksel’e 30 kilometre mesafedeki Termonde kentinde Eritreli bir mültecinin bin euro parasını çaldığı öne sürülmüştü.

Ayrıca Belçika polisinin üst aramasını gerekçe göstererek insani değerlere aykırı şekilde mültecileri çıplak hale gelene kadar soyduğu belirtiliyor.

POLİSTEN KAÇARKEN MÜLTECİ AİLENİN 2 YAŞINDAKİ KIZI VURULDU

Geçtiğimiz mayıs ayında Merve isimli 2 yaşındaki bir çocuk ailesiyle birlikte polisten kaçarken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Iraklı aile polisten kaçarken kızlarının polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiğini iddia ediyor. Belçika Savcılığı ilk etapta bu iddiayı reddetti. Ancak daha sonra aileyi kovalayan polisleri de devam eden soruşturmaya dahil ettiğini bildirdi.

Brüksel savcılığı polis şiddetine ilişkin davaların sayısının yükseldiğini fakat tanık bulunamadığı için davaların çoğunun düştüğünü açıkladı.

HÜKÜMETE TEPKİ BÜYÜYOR

İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken’in, artan polis şiddetine karşı önlem almaması hem partisinin bulunduğu iktidar koalisyonunda hem muhalefette büyük tepkilere yol açıyor.