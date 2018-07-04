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Belçika'da Müslüman kıza işkence yapıldı

Belçika'da yaşayan Müslüman bir kız ırkçılar tarafından kaçırıldı. 19 yaşındaki kızın vücuduna haç çizildi.

AA | 04.07.2018 - 05:56..
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Terör örgütlerinin destekçilerinden Belçika'da İslamofobi giderek artıyor. Devlet birimlerinin göz yumduğu İslamofobi bir genç kıza daha işkence yapılmasına neden oldu.

HAKARET ETTİKTEN SONRA BAŞÖRTÜSÜNE SALDIRDILAR

Belçika'nın Anderlues kasabasında, ırkçı ve İslamofobik saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Müslüman bir genç kızın vücuduna kesici aletle "haç" çizildiği ortaya çıktı.

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın Emniyet Müdürlüğü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, başkent Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Anderlues kasabasında Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Sokakta genç kızın önünü kesen saldırganlar önce kıza hakaret etti, ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırttı.

Belçika'da Müslüman kıza işkence yapıldı

KESİCİ ALETLE VÜCUDUNA ZARAR VERDİLER

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "pis Arap" şeklinde hakaretlerde de bulundu.

Saldırganlar, elbisesini yırttıkları genç kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle "haç" kazıdı.

Saldırganların kaçtığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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