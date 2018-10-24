Belçika'da şaşkın soyguncular tutuklandı

Belçika'da bir elektronik sigara dükkanını soymaya çalışan 6 soyguncu ilginç bir hikayenin kahramanları oldu.

DÜKKAN SAHİBİ POLİSE HABER VERDİ

Erken saatlerde dükkana giren hırsızlar dükkan sahibiyle bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı. Hırsızlara 'kasada fazla para olmadığını ama gün sonunda para olunca gelebileceklerini' söyleyen dükkan sahibi polise haber verdi.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Dükkan sahibinin sözünü dinleyip akşam yeniden gelen soyguncular kendilerini bekleyen polislerle karşılaştı. Biri 18 yaşından küçük altı acemi soyguncu polis tarafından gözaltına alındı.