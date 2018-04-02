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Belçika'da sığınmacılara çifte standart

Belçika'nın aşırı sağcı Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'in, ülkesinin Hristiyan sığınmacılara özel muamele yaptığını ima etmesi tartışmalara yol açtı.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 09:02..
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Belçika'da Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken Paskalya Bayramı nedeniyle yayımladığı bir tweet, Belçika'nın Müslüman sığınmacılara yönelik ayrımcı ve iki yüzlü politikasını adeta itiraf etti.

Belçika'da sığınmacılara çifte standart

"HRİSTİYANLAR İÇİN"

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Belçika'nın 2015 yılından bu yana 903 Hristiyan Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtığını duyurdu. Francken, "Suriyeli Hristiyanlar için çaba sarf etmeyi bir görev olarak görüyorum." ifadesini kullandı. Franken'in özellikle Hristiyanlara yönelik bu açıklaması oturduğu koltuğa aykırı olarak yorumlandı.

FRANCKEN'İN KABARIK SİCİLİ

Francken'ın bu mesajı ülke genelinde tepkiye yol açarken, sivil toplum örgütleri Francken'i, savaştan eşit derecede zarar gören Müslümanlar konusunda tepkisiz kalmakla suçladı. Sığınmacılara, bulundukları zor durum, savunmasızlık ve zaafiyete göre koruma sağlanması gerektiğini vurgulayan sivil toplum örgütleri, bu çerçevede dinin temel rol oynamaması gerektiğine vurgu yaptı.

Francken'in bu açıklaması, onun için ne bir ilk ne de bir son. Aslen aşırı sağcı olan Francken, Francken ayrıca ülkesine yasa dışı yollarlara gelen sığınmacıları kabul etmek istemediğini, bu kişilerin "geldikleri kayıklara bindirilerek geri gönderilmesi gerektiğini" savunmuştu. Ayrıca, başkent Brüksel'de sığınmacılara yönelik polis müdahalesini "temizlik operasyonu" olarak nitelendiren Francken, özür dilemek zorunda kalmıştı.

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