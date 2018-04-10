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Belçika'da tacizci diş hekimine hapis cezası

Üç hastasına tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açılan diş hekimi beş yıl hapis cezasına çarptırılırken, davacılara da manevi tazminat ödemesine karar verildi.

AA | 10.04.2018 - 09:03..
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Belçika'nın Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesinde yer alan habere göre, Brüksel'in Ganshoren bölgesinde faaliyet gösteren ismi belirtilmeyen 48 yaşındaki bir diş hekimine 2012-2013 yılları arasında cinsel istismara uğrayan üç hastası dava açtı.

ANESTEZİYİ GEREĞİNDEN FAZLA VERDİ

Davacı 19 yaşındaki hastanın avukatı Cecile Kenis, sanığın, 2012'de tedavisi için gerekenden daha fazla anestezi vererek bayılttığını müvekkiline tecavüz ettiğini iddia etti. Diğer iki hasta da diş hekimine cinsel istismar iddiasıyla dava açtı.

Belçika'da tacizci diş hekimine hapis cezası

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Brüksel Ceza Mahkemesi, diş hekiminin 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tecavüze uğrayan davacıya 7 bin 500 avro, istismara uğrayan davacılara 2 biner avro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

LİSANSININ İPTAL EDiLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Avukat Kenis, kararın Belçika Diş Hekimleri Derneğine bildirileceğini, halihazırda diş hekimliği görevine devam eden sanığın doktorluk lisansının iptal edilmesi için çalışmalar yürütüleceğini bildirdi.

Kenis, "Bir an önce bu kişinin görevine son verilmeli. Başka kadınlar da kurban olabilir." açıklamasında bulundu.

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