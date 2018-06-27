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Belçika'da taş atan gençler tren seferlerini aksattı

Brüksel hattında bir grup gencin köprü üzerinden, geçiş yapan trenlere ve tren yoluna taş atması sebebiyle 1 buçuk saat süre ile seferler durduruldu.

İHA | 27.06.2018 - 05:25..
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Belçika Tren İşletmeleri’nin (İnfrabel) verdiği bilgiye göre; Brüksel’in Noord (Kuzey) istasyonu ile Schaerbeek istasyonları arasındaki bölgede bir grup genç köprü üzerinden trenleri taşlamaya başladı. Bu sebeple Brüksel’den Zaventem Havaalanı, Leuven ve Anvers şehirleri istikametine yapılan tren seferleri durduruldu.

Belçika'da taş atan gençler tren seferlerini aksattı

BİR ÇOK HAT BU YÜZDEN KAPATILDI

Belçika Tren İşletmeleri Sözcüsü Thomas Baeken, Kuzey-Güney hattında bir çok hattın bu olay nedeniyle kapatıldığını söyleyerek, seferleri durdurma kararını herhangi bir yaralanma olayı yaşanmaması için aldıklarını belirtti. Krize sebebiyet veren gençlerin, yakalanıp yakalanmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

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