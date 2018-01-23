Belçika'da terör alarm seviyesi düşürüldü

Tehdit Analiz Koordinasyon Organizasyonundan yapılan açıklamada, yeni değerlendirmeler ışığında 3 olarak belirlenen terör tehdidi alarmının 2'ye çekilmesi kararının alındığı duyuruldu.

Açıklamada, terör tehdidinin tamamen yok olmadığı ancak Belçika halkının "güvenlik kültürü" geliştirerek olası tehditlere karşı kendini korumaya alışması gerektiği kaydedildi.

"3 AYDIR DEAŞ SALDIRILARI ÜSTLENMEDİ"

DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta mağlup edilmesinin ardından son üç ay içinde Avrupa topraklarında hiçbir saldırıyı üstlenmediği hatırlatılan açıklamada, OCAM'ın Belçika'da terör saldırısı düzenlenmesi olasılığına ilişkin aldığı istihbaratın bu ihtimalin düşük olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

EN YÜKSEK DÜZEY 4

Belçika kriz merkezi tehdit düzeyini 1-4 aralığı arasında belirliyor. En yüksek olan 4 "ciddi ve yakın terör tehdidi" olarak görülürken, 3 düzeyi kişi, grup veya etkinliklere saldırı yapılabileceği anlamına geliyor. 2 düzeyi ise kişi, grup ve etkinliklere saldırı düzenlenmesi ihtimalini düşük olarak değerlendiriyor.

BRÜKSEL'DE 32 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TERÖR SALDIRISI

Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ülkede terör tehdidi alarmı bu çerçevede önce 4'e çıkarılmış, daha sonra da 3'e indirilmişti. Güvenliği sağlamak için askerler Brüksel'de devriye gezmeye devam ediyor.